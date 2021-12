Sonic Frontiers annunciato con un trailer ai Game Awards 2021

Sonic Frontiers è stato annunciato con un trailer ai Game Awards 2021, come promesso da Geoff Keighley: si tratta del nuovo gioco dedicato al porcospino blu di SEGA.

In uscita nell'autunno 2022 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, Sonic Frontiers sembra presentarsi come un action game a base open world, o almeno è ciò che si intuisce dal video d'esordio del gioco.

Nel filmato, arrivato qualche minuto dopo il trailer di Sonic 2 il film, il porcospino velocista corre all'interno di un ampio scenario per poi trovarsi di fronte a una torre, probabilmente appartenente al Dottor Robotnik.

Sonic Frontiers viene definito da SEGA un'esperienza nuova, ad alta velocità, ambientata all'interno di una mappa aperta, le Starfall Ilands, in cui dovremo affrontare potenti nemici mentre superiamo location di vario genere.