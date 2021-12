PUBG: Battlegrounds diventerà free-to-play a gennaio

PUBG: Battlegrounds diventerà un gioco free-to-play su PC e console. L'annuncio di Krafton è arrivato durante i The Game Awards 2021 con un trailer che ha annunciato che il gioco sarà gratis per tutti a partire dal 12 gennaio 2022.

Tuttavia, non tutti gli elementi di PUBG: Battlegrounds saranno completamente gratuiti. Krafton ha annunciato che sarà disponibile anche un account upgrade a pagamento al prezzo di 12,99 dollari chiamato "Battleground Plus" che garantisce l'accesso alle partite classificate e personalizzate, oggetti in-game speciali e altro ancora. Chi ha già acquistato il gioco in passato riceverà il PUBG Special Commemorative Pack, che include l'upgrade Battlegrounds Plus e una serie di oggetti bonus.

PUBG: Battlegrounds è stato un gioco a pagamento sin dal suo lancio su Steam in early access avvenuto nel 2017. Il battle royale è diventato in pochi mesi un successo incredibile, ma ha iniziato a perdere colpi con l'arrivo di Fortnite Battaglia Reale, che, anche grazie alla sua formula free-to-play, ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo.

La notizia in realtà non dovrebbe stupire più di tanto, considerando le indiscrezioni al riguardo circolate nei mesi scorsi e considerando che il modello free-to-play è quello più diffuso per quanto riguarda i battle royale.

