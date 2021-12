Cuphead The Delicious Last Course: data di uscita dal trailer dei The Game Awards 2021

Questa notte, ai The Game Awards 2021, abbiamo avuto modo di vedere il trailer di Cuphead: The Delicious Last Course, il DLC dell'amato run 'n gun. Potete vedere il video qui sopra, che svela la data di uscita: 30 giugno 2022

Il trailer di Cuphead: The Delicious Last Course fonde sia scene di gameplay che alcune sequenze animate in stop-motion. Questo DLC espande il gioco base proponendo una nuova isola sulla quale potremo trovare nuovi livelli e nuovi boss da combattere.

Ecco la descrizione ufficiale: "Un'altra porzione di azione classica di Cuphead ti aspetta in Cuphead - The Delicious Last Course! I fratelli Cuphead e Mugman si uniscono all'intelligente e avventurosa signora Chalice per un'avventura spassosa su un'isola Inkwell mai scoperta prima! Con l'aiuto di nuove armi, incantesimi magici e le abilità uniche di Ms. Chalice, i giocatori affronteranno un nuovo cast di temibili boss per aiutare l'allegro Chef Saltbaker nella sfida finale di Cuphead! Per tutti coloro che hanno voglia di avventura, siate pronti a salpare per l'isola di D.L.C. quando The Delicious Last Course verrà lanciato su PlayStation 4 il 30 giugno 2022."