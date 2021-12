Somerville: nuovo trailer per l'interessante action adventure ai Game Awards 2021

Somerville è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer nel corso della serata dei Game Awards 2021, purtroppo senza riportare ancora molti dettagli su questo interessantissimo action adventure atteso già da un po' di tempo a questa parte.

Sviluppato dal nuovo team indie Jumpship, Somerville ricorda piuttosto da vicino atmosfere e stile dei titoli Playdead come Limbo e soprattutto Inside, ma presenta un'ambientazione e una storia che sembrano decisamente differenti da quanto visto nei titoli in questione, mettendo in scena quella che sembra essere una storia fantascientifica con venature horror.

In un mondo devastato da un misterioso attacco alieno, che ha portato l'umanità sull'orlo dell'estinzione, una famiglia sembra dover lottare per la sopravvivenza, fuggendo da minacce che incombono in ogni momento, pur cercando dei momenti di "normalità" domestica quando possibile, in luogo totalmente desolato.

Avevamo già parlato del gioco in maniera piuttosto approfondita in una recente anteprima di Somerville, e questo nuovo trailer fornisce qualche altro possibile dettaglio sulle caratteristiche del gameplay e sulla storia, mettendo in scena in maniera più chiara alcune situazioni e retroscena alla base degli eventi.

Manca però ancora una data di uscita, per cui rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni su questo interessante gioco in arrivo su PC e console.