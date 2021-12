The Lord of the Rings: Gollum: un nuovo trailer dai TGA 2021

In occasione dei The Game Awards 2021 è stato pubblicato un nuovo, breve trailer di The Lord of the Rings: Gollum, gioco d'azione stealth sviluppato da Daedalic Entertainment. Purtroppo non è stata svelata la data d'uscita, ma almeno abbiamo visto il protagonista nel dettaglio.

Nel trailer possiamo ammirare Gollum muoversi all'interno di una grotta ed eliminare un nemico aggredendolo alle spalle. Quindi lo rivediamo in una zona elevata, dove si è posizionato per evitare di essere visto da un gruppo di nemici, per poi cuocerli con della lava bollente. Il video purtroppo è abbastanza breve, quindi non c'è molto altro da raccontare, se non la bontà del modello del protagonista, che sembra davvero convincente.

Per il resto vi ricordiamo che The Lord of the Rings: Gollum è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.