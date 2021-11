Suicide Squad: Kill the Justice League è su Steam con una pagina ufficiale dedicata

Suicide Squad: Kill the Justice League ha ora una sua pagina ufficiale su Steam, ovviamente per quanto riguarda la versione PC, nonostante il gioco non abbia ancora una data di uscita e sia previsto per un vago "2022".

Quantomeno, questo dovrebbe smentire le voci di corridoio che volevano il gioco su PC in esclusiva Epic Games Store, visto che la pagina di Steam, sebbene ancora senza data, dovrebbe garantire l'approdo sul digital delivery in questione.

Suicide Squad: Kill the Justice League, un'immagine del gioco

È inoltre possibile ottenere varie informazioni ufficiali sull'action game di Rocksteady e Warner Bros., sebbene buona parte di queste siano già note, così come immagini e video presenti.

Possiamo leggere anche la presentazione ufficiale presente sulla pagina in questione:

Tuffati in Suicide Squad: Kill the Justice League, lo sparatutto in terza persona ricco di azione e avventura che sfida ogni definizione. Sviluppato dai creatori dell'acclamatissima serie di Batman: Arkham, questo nuovo titolo offre un'esperienza unica nel suo genere unendo l'azione dello sparatutto in terza persona con l'esperienza di gioco incentrata su storia e personaggi, una caratteristica propria ai titoli di Rocksteady Studios.

Scopri le origini della famigerata Task Force X (alias Suicide Squad) di Amanda Waller e vesti i panni di Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e Re Squalo mentre con riluttanza intraprendono la missione assegnatagli: uccidere i più grandi supereroi DC del mondo, cioè la Justice League. Con una storia originale ambientata nell'enorme città open-world di Metropolis, Suicide Squad: Kill the Justice League pone i quattro supercriminali DC in rotta di collisione con un'invasione aliena e con i supereroi DC, ora decisi a distruggere la città che avevano giurato di proteggere. Allo stesso tempo, la Suicide Squad non deve dimenticare gli esplosivi letali impiantati nelle loro teste e che potrebbero esplodere al minimo segno di ribellione.

Ogni membro della squadra possiede delle mosse uniche insieme ad abilità trasversali potenziate per esplorare liberamente il dinamico open-world di Metropolis, oltre a una grande varietà di armi da personalizzare e abilità da padroneggiare. I fan possono costruirsi un'esperienza su misura, sia che preferiscano giocare da soli in modalità giocatore singolo o fare squadra con gli amici in modalità multigiocatore cooperativa.

Mancano invece ancora i requisiti di sistema, che arriveranno probabilmente più avanti. Nel frattempo, ricordiamo che abbiamo rivisto il gioco nel trailer sulla storia dal DC FanDome 2021 da cui deriva anche lo speciale su tutto quello che sappiamo dal DC FanDome 2021.