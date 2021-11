Minecraft, Caves & Cliffs: Part 2, data di uscita del grosso aggiornamento in arrivo

Minecraft ha l'update Caves & Cliffs: Part 2 in arrivo, con una data di uscita molto vicina per questo grosso aggiornamento al gioco Mojang, che completerà dunque le sue nuove caratteristiche il 30 novembre 2021, data in cui verrà lanciato l'update in questione.

Avevamo visto il periodo di uscita qualche tempo fa e ora c'è la conferma che Minecraft, Caves & Cliffs: Part 2 riuscirà a rientrarci stando precisamente in mezzo a quanto era stato annunciato, visto che era previsto tra novembre e dicembre.

Dal 30 novembre 2021 sarà dunque disponibile il grosso update per la versione Bedrock di Minecraft, su PC e console.

Un nuovo post sul blog ufficiale del gioco illustra le novità di questo aggiornamento e conferma la data di uscita: con la seconda parte arriva un miglioramento generale a montagne e caverne attraverso una costruzione del terreno aggiornata, che porterà a picchi più alti e un sistema di caverne più elaborato, come abbiamo già iniziato a vedere in questi mesi.

Con queste variazioni arrivano anche ulteriori arricchimenti per i rispettivi biomi, con le loro creature come glow squid, capre e axolotl oltre a nuovi oggetti: tra questi ci sono le candele, che potranno ora essere utilizzate nel gioco come nuovo sistema di illuminazione e nuovo oggetto d'arredamento, per esempio.

Arriveranno successivamente invece alcuni elementi che erano previsti per questo update, ovvero l'archeologia, i bundle e le corna di capra, che sono stati rimandati a un prossimi update non troppo lontano ma ancora senza una data di uscita precisa.

Ricordiamo che di recente è stato annunciato anche The Wild Update, un enorme aggiornamento con tante novità previsto arrivare nel 2022.