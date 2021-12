Call of Duty: Modern Warfare 2 uscità anche su PS4 e Xbox One, dice un leaker

Call of Duty: Modern Warfare 2, il vociferato prossimo capitolo della serie Activision in arrivo nel 2022, uscirà anche su PS4 e Xbox One, stando a quanto riferito dal noto leaker Tom Henderson.

Dotato di una modalità in stile P.T., Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà dunque anch'esso un episodio cross-gen, e la cosa interessante è che forse non sarà l'ultimo: tutto dipende dalle condizioni del mercato.

Se infatti scegliere di puntare unicamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S potrebbe consentire al gioco di superare gli attuali limiti tecnici, al contempo bisognerà valutare la fattibilità commerciale di tale decisione.

"Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) arriverà sia sulle piattaforme di attuale che di precedente generazione", ha scritto Tom Henderson. "Si ritiene che questo sarà l'ultimo episodio della serie a uscire su PS4 e Xbox One, ma alla fine tutto dipenderà dalle condizioni del mercato console."

Una questione puramente relativa alla base installata di PlayStation 5 e Xbox Series X|S, insomma; a maggior ragione quando si parla di franchise che vendono ogni anno diversi milioni di copie.