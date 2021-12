Star Wars Eclipse è stato ispirato da The Last of Us, per un insider

Stando all'insider AccNGT, una delle principali fonti d'ispirazione di Star Wars: Eclipse è stato The Last of Us. Difficile dire in che modo, visto che ancora si sa davvero poco del gioco dello studio francese, ma evidentemente è impossibile realizzare un titolo narrativo di questi tempi senza guardare all'opera di Naughty Dog, che è al vertice della categoria.

AccNGT è considerato attendibile sui fatti che riguardano Quantic Dream, per il semplice fatto che ha anticipato l'annuncio di Star Wars Eclipse di qualche giorno, pubblicando anche un'immagine poi rivelatasi ufficiale.

Oltre alla fonte d'ispirazione principale, AccNGT ha svelato anche la suddivisione dei compiti di Quantic Dream su Star Wars Eclipse: la divisione di Parigi si sta occupando delle questioni creative (motion capture, narrativa, direzione artistica dei livelli); la divisione di Montreal, invece, sta curando il level design, il gameplay e il multiplayer. Uno degli obiettivi per l'aspetto narrativo del gioco è quello di realizzare delle sequenze d'azione memorabili.

Per il resto vi ricordiamo che Star Wars Eclipse è stato presentato in occasione dei The Game Awards 2021. È in sviluppo per PC, Xbox Series X e S e PS5.