Leggende Pokémon Arceus: svelato Voltorb in un trailer, la nuova versone di Hisui

Leggende Pokémon: Arceus ha ottenuto un nuovo trailer, tutto incentrato su Voltorb, nella sua particolare variante di Hisui, una delle prime creature originarie della nuova terra mostrata nel gioco ad ottenere una presentazione ufficiale.

Si tratta della versione Hisui di Voltorb, Pokémon già noto in precedenza, che in questa forma si presenta un po' più grosso e con uno "sguardo" diverso, per così dire. Anche la conformazione del corpo appare piuttosto differente, presentandosi come affine a una tecnologia più antica in linea con tutta l'ambientazione di Leggende Pokémon Arceus.

Il gioco in questione è infatti ambientato in un'epoca che riflette il Giappone medievale, con Hisui che in sostanza la versione antica di Sinnoh, molto prima degli eventi narrati all'inizio della prima serie di Pokémon. In pratica, la parte sopra riprende lo stile classico di colore rosso, ma quella di sotto sembra essere in legno, in linea con i materiali tipici dell'epoca in cui si trova.

Voltorb è un Pokémon di tipo elettro/erba, uno dei pochi caratterizzati da questa particolare combinazione. Il trailer mostra anche le sue abilità speciali legate all'uso dell'elettricità e i modi in cui può essere impiegato anche per interagire con gli scenari, ad esempio quando viene lanciato contro gli alberi per far cadere i frutti.

Questa caratteristica, peraltro, era emersa già nel teaser pubblicato ieri sulle novità legate alle Pokéball. Secondo un insider, Leggende Pokémon: Arceus potrebbe essere il gioco più lungo e ampio della serie.