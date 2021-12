Leggende Pokémon: Arceus potrebbe essere il gioco più lungo e ampio della serie

Leggende Pokémon: Arceus si prepara a colpire con un notevole impatto, presentandosi forse come il gioco più lungo e più ampio che la serie abbia mai visto, per quanto riguarda tutte le interpretazioni videoludiche dei Pokémon.

Le informazioni arrivano da Riddler Khu, insider considerato piuttosto affidabile per quanto riguarda le informazioni su Pokémon, che pare aver avuto accesso a dettagli sul nuovo capitolo in sviluppo e in arrivo il 28 gennaio 2022 su Nintendo Switch.

L'idea alla base di questo capitolo è trasportare i Pokémon in un contesto più vicino all'RPG open world moderno, cosa che dovrebbe aprire notevolmente gli spazi a disposizione dei giocatori.

Questo, secondo Khu, porterà a una Campagna più lunga e duratura rispetto a quanto visto in passato, con i giocatori impegnati nella missione di trovare a catturare Arceus, ma anche espandere il Pokédex di Hisui. Il tutto è inserito in un contesto di più ampio respiro, con elementi che modificano il gameplay classico introducendo caratteristiche da RPG e quasi da survival.

Secondo i leak riferiti dall'utente in questione, nel viaggio sarà necessario raccogliere e gestire diverse risorse come bacche, minerali e vari oggetti che si potranno ricavare esplorando l'ambientazione e combattendo, con la possibilità di utilizzarli per il crafting e la costruzione di Poké Balls.

Ci sarà dunque da gestire l'inventario ed espandere le possibilità di portare gli oggetti in giro. Inoltre, tra le notizie trapelate c'è la possibilità che i Pokémon Shiny possano essere trovati in giro per l'ambientazione. L'overworld di Pokémon Arceus potrebbe dunque contenere varie specie di Shiny Pokémon da catturare, portando alla necessità di diversi approcci per la caccia a queste creature speciali.

Per il resto, abbiamo visto che nel gioco dovrebbero esserci bonus gratuiti per chi possiede Pokémon Let's Go e Spada/Scudo, mentre da un trailer abbiamo visto le forme di Hisui di Zorua e Zoroark.