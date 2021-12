PlayStation: nuovo brevetto parla di nuovi controller che usano una telecamera, è PS VR 2?

È stato scovato un nuovo brevetto registrato da Sony Interactive Entertainment Japan, che mostra un controller che usa una telecamera e fonti di luce per tracciare la posizione delle mani dell'utente e funziona insieme a un headset. Anche se non viene detto esplicitamente, sembra proprio collegato a PS VR 2.

Come sempre, ricordiamo che i brevetti non sono necessariamente legati a veri prodotti che saranno poi realizzati e distribuiti, ma sono solo idee che vengono "messe al sicuro" da parte delle compagnie. Non sappiamo ancora come sarà l'headset di PS VR 2 e che tipo di tecnologie supporterà: non abbiamo mai visto il visore, infatti, ma solo i controller, che potete vedere nell'immagine qui sotto.

Controller di PS VR 2

Questo nuovo brevetto espone il problema del rilevamento del movimento delle mani del giocatore nel mentre questo interagisce con un'immagine che vede all'interno del visore. Nel brevetto, si parla di un "HDM 2", ovvero del visore che noi chiamiamo per ora PS VR 2 (Sony non ha indicato un nome ufficiale), che dovrebbe avere una camera frontale.

I calcoli del movimento delle mani del giocatore, secondo il brevetto, saranno eseguiti da PS VR 2, ma possono essere eseguiti anche da un "device di calcolo di informazioni esterno". I dati vengono poi passati a PS VR 2 tramite cavo o wireless.

Il brevetto indica anche il fatto che il device di input potrebbe avere un microfono o uno speaker o più sensori che possano tracciare lo stato operativo del device o quantificare il numero preciso in caso di giochi con multigiocatore locale.

Parlando sempre di PlayStation VR 2 su PS5, un brevetto Sony ha mostrato il possibile design del visore.