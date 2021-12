Forza Horizon 5 oltre i 12 milioni di giocatori su Xbox e PC in un mese, è record

Forza Horizon 5 continua la sua corsa alla conquista di giocatori, avendo superato di recente i 12 milioni di utenti attivi su Xbox e PC nel giro di un mese, in base agli ultimi dati aggiornati al fine settimana, superando in questo modo di gran lunga i risultati raggiunti dal predecessore.

In mancanza di dati ufficiali specifici, ci affidiamo a quanto riferito sul forum ResetEra, dove viene effettuato anche un confronto con i capitoli precedenti, per dare l'idea dei risultati da record raggiunti da Forza Horizon 5 rispetto agli episodi precedenti di una serie comunque di successo, ma che non aveva mai raggiunto risultati simili.

Si parla dunque di oltre 12 milioni di giocatori dopo circa un mese dal lancio: per fare un paragone, Forza Horizon 4, che era stato il capitolo di maggior successo in precedenza, ha raggiunto tale quota dopo quasi un anno rispetto all'uscita originale, avvenuta a ottobre 2018.

Il capitolo precedente raggiunse i 12 milioni di giocatori nell'agosto del 2019, arrivando poi a un totale di 24 milioni di giocatori registrati nel novembre del 2020.

Bisogna anche considerare che tali risultati sono stati raggiunti da Forza Horizon 4 senza contare sulla presenza su Steam, visto che il lancio sulla piattaforma Valve è avvenuto solo a marzo 2021, ed è probabile che una bella spinta alle vendite e alla diffusione in generale di Forza Horizon 5 sia derivata proprio dall'uscita contemporanea anche su Steam. Per fare ancora un altro confronto, Forza Horizon 3 impiegò 2 anni per raggiungere i 10 milioni di giocatori. C'è da dire che, in ogni caso, tutti i capitoli della serie hanno dimostrato di progredire negli anni e mantenere comunque una buona base di utenti attivi anche sul lungo termine.

Proprio lo scorso fine settimana è stato pubblicato un nuovo update con numerosi fix e 1.000 punti Forzathon, con il titolo che è attualmente il gioco nuovo con i voti più alti del 2021.