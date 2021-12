Halo Infinite: la versione Xbox Series S è peggiore di quella Xbox One X, per Digital Foundry

Digital Foundry ha proposto la propria recensione tecnica di Halo Infinite, come vi abbiamo già riportato, ma si è concentrata in tal caso soprattutto sulla versione Xbox Series X del gioco. Come sono andate le altre versioni? Per un'analisi completa servirà tempo, ma per ora ci viene detto che la versione Xbox One X è migliore di quella Series S.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, John Linneman di Digital Foundry ha spiegato che "Xbox One X propone la seconda miglior versione console" di Halo Infinite, affermando quindi di conseguenza che Xbox Series S è inferiore. Ovviamente la prima è la versione Xbox Series X. Non si tratta in realtà di una stranezza, visto che di norma i giochi Xbox Series S sono una sorta di versione potenziata di quelli Xbox One S, che è la console più "debole" della famiglia Xbox.

Parlando però un po' più nel dettaglio, Linneman di Digital Foundry ha affermato che - per i pochi test da lui fatti - la versione Xbox Series S propone i 30 FPS (con frame pacing problematico) in Modalità Qualità, e i 60 FPS in Modalità Prestazioni. Xbox Series X va al doppio del frame rate in entrambe le modalità, con però una risoluzione "molto molto più alta". È chiaro che Xbox Series S non è la versione migliore se si vuole giocare ad Halo Infinite per godere del lato tecnico del gioco. Ci sarà da capire se i limiti prestazioni inficiano l'esperienza ludica.

Per l'analisi tecnica completa di Halo Infinite in versione Xbox Series X, ecco la notizia dedicata.