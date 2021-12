Sonic Frontiers sarà annunciato ai Game Awards? Sega registra il dominio, altri indizi

Sonic Frontiers, ovvero quello che sembra essere il nuovo capitolo della serie principale di Sega, potrebbe essere annunciato nei prossimi giorni e il sospetto ricade ovviamente sui The Game Awards 2021 che si terranno questa settimana, in base ad alcuni indizi tra i quali anche la registrazione del dominio da parte della compagnia.

Il dominio, registrato da Sega, riporta chiaramente la parola "Frontiers" al suo interno, cosa che fa pensare che il titolo vociferato finora potrebbe essere proprio quello vero per il nuovo capitolo di Sonic the Hedgehog, mentre la coincidenza di questi giorni rende i Game Awards l'occasione più indicata per un possibile annuncio, che ormai dovrebbe essere maturo.

Un altro possibile indizio su un annuncio in arrivo arriva da Steam: come riportato da alcuni utenti, la quantità totale di capitoli della serie Sonic the Hedgehog è recentemente passata da 34 a 35, secondo i dati riportato dal digital delivery di Valve. È emerso insomma un altro capitolo, che potrebbe verosimilmente essere quello nuovo da annunciare.

Non resta dunque che attendere la notte tra il 9 e il 10 dicembre e scoprire di più, visto che i Game Awards 2021 sembrano essere il momento migliore per un annuncio. Il mese scorso avevamo visto Sega registrare il marchio Sonic Frontiers, cosa che ha fatto subito pensare alla scelta del nome ufficiale, mentre già lo scorso maggio era stato svelato un primo teaser trailer su questo progetto, ma senza un annuncio ufficiale al riguardo.