Sega registra il marchio Sonic Frontiers, è il nome ufficiale del nuovo gioco?

Sega ha registrato il trademark Sonic Frontiers che potrebbe essere il nome ufficiale del nuovo gioco con protagonista il celebre porcospino blu in arrivo nel 2022.

Il trademark è stato registrato lo scorso 22 ottobre sia in lingue inglese e giapponese. A maggio di quest'anno Sega ha annunciato con un brevissimo teaser trailer un nuovo gioco di Sonic senza titolo ufficiale e che arriverà il prossimo anno su Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Come riporta VGC, pochi giorni prima, il 17 ottobre per la precisione, su Reddit era stato condiviso un leak che affermava che il gioco in origine si chiamava Sonic Rangers ed è stato rinominato Sonic Frontiers solo in un secondo momento. Lo stesso gola profonda spiega che la nuova avventura di Sonic sarà un open world con uno stile simile a The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Informazioni simili a quelle riportate da Dakiii su YouTube, che inoltre afferma che gioco è stato realizzato con un budget elevato, che Sonic sarà l'unico personaggio giocabile e sarà possibile potenziarlo tramite una serie di mosse aggiuntive da acquistare tramite un negozio interno al gioco. Viene anche spiegato che il tipo di terreno sul quale Sonic corre avrà un impatto sulla velocità di movimento

Ovviamente parliamo di indiscrezioni da prendere con le pinze, in attesa di maggiori dettagli da parte di Sega. Come accennato in precedenza, il nuovo gioco di Sonic è previsto per il 2022, quindi le prime novità ufficiali potrebbero arrivare nel giro di pochi mesi.