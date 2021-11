New World: fusioni tra server nei piani di Amazon Games

Con un post sui forum ufficiali di New World, gli sviluppatori di Amazon Games hanno svelato l'arrivo delle fusioni tra server con l'obiettivo di migliorare l'esperienza multiplayer per tutti coloro che giocano in mondi poco popolati.

L'apertura di numerosi mondi a causa del sovraffollamento dei server al lancio, l'implementazione dei trasferimenti e il calo di giocatori attivi sono fattori che hanno comportato la presenza di un numero non indifferente di mondi scarsamente popolati, con ovvie ripercussioni sulla qualità dell'esperienza multiplayer, fondamentale in un MMO come New World. Per risolvere questo problema, gli sviluppatori stanno lavorando alle fusioni tra server, che verranno implementate una volta che saranno state adeguatamente testate.

"Le fusioni tra mondi sono all'orizzonte, ma abbiamo bisogno di ulteriori test prima di essere abbastanza sicuri di usare questa tecnologia sui mondi attivi", afferma "Kay", uno sviluppatore di Amazon Games. "Come potete immaginare, viste le prime settimane difficili, stiamo usando la massima cautela."

New World, un artwork ufficiale

Nello stesso thread Kay afferma inoltre che gli sviluppatori "pensano costantemente" a un eventuale aumento del cap massimo per ogni server, attualmente fissato a 2.000 giocatori massimi. In questo caso dunque nulla di concreto in cantiere, ma quantomeno parliamo di un cambiamento che Amazon Games sta prendendo in considerazione.