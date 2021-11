Rainbow Six Siege - High Calibre: dettagli su Thorn, mappa Outback rinnovata e non solo

Come promesso, oggi Ubisoft ha presentato ufficialmente High Calibre, la quarta e ultima stagione dell'Anno 6 di Rainbow Six Siege. La nuova season introdurrà l'Operatore irlandese Thorn, una versione rinnovata della mappa Outback e molto altro ancora.

Brianna "Thorn" Skehan è un nuovo Difensore, svelato con un teaser trailer la scorsa settimana, che utilizza le Razorbloom Shells, ovvero dei dispositivi di prossimità che, una volta attivati, innescano una detonazione a tempo. Thorn è un operatore con velocità e armatura media che può essere equipaggiato con il nuovo UZK50Gi o l'M870 come arma primaria e con 1911 TACOPS o C75-AUTO come arma secondaria.

La mappa Outback è stata ridisegnata. L'edificio principale e la zona esterna sono stati modificati per permettere agli Attaccanti di pianificare e mettere in atto strategie più efficaci. Inoltre sono stati aggiunti nuovi muri esterni distruttibili, mentre alcune aree sono state ristrutturate e ripulite per garantire linee di tiro migliori.

Le novità non finiscono qui, ecco gli altri cambiamenti in arrivo con l'Operazione High Calibre di Rainbow Six Siege:

La scelta dei colori della squadra tra blu, arancione o rosso.

Aggiornamento del bilanciamento (i droni di Finka, Echo e Mozzie, videocamere a prova di proiettile, nuove regole per le videocamere esterne).

Nuova possibilità di personalizzazione per le Schede Operatore, animazioni di vittoria, colori e molto altro.

Nuovi HUD.

Più avanti nella stagione sarà disponibile una nuova versione della Modalità Streamer per un numero limitato di creator.

Il Server Test di High Calibre sarà online dal 9 novembre. Inoltre, dal 12 al 15 novembre sarà possibile guadagnare il doppio dei punti Battle Pass.