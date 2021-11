Arcane, il cosplay di Jinx da Xandrastax sembra uscito da Netflix

Arcane sta spopolando su Netflix anche tra i non appassionati di League of Legends, motivo per il quale era facile aspettarsi l'arrivo di qualche reinterpretazione a tema: tra i primi in assoluto, ecco dunque il cosplay di Jinx da parte di Xandrastax, davvero perfetta nella sua riproduzione della protagonista.

Per chi non avesse seguito la questione, Arcane è una serie animata prodotta da Riot e Fortiche Productions per Netflix, annunciata l'estate scorsa e messa a disposizione proprio in questi giorni sul servizio di distribuzione video in streaming, riscuotendo un notevole successo. Basata sul mondo messo in scena da League of Legends, Arcane racconta il complesso rapporto tra la ricca città utopistica di Piltover e l'oppresso underground di Zaun.

All'interno di questa situazione, emerge in particolare il personaggio di Jinx, qui reinterpretata davvero alla perfezione da Xandrastax. In League of Legends, la combattente in questione è una folle lottatrice che non esita a seminare il caos, cercando la spettacolarità e la distruzione senza freni, mentre nella serie viene maggiormente approfondito il carattere della ragazza, che emerge come personaggio ben più sfaccettato e profondo.

Xandrastax cerca di coglierne i vari aspetti in alcune delle nuove foto pubblicate sul suo profilo Instagram: con il costume riprodotto alla perfezione e acconciatura e trucco a replicare la ragazza in versione animata, questa Jinx risulta davvero molto convincente.