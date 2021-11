The Elder Scrolls V: Skyrim, il cosplay di Aela la Cacciatrice firmato Jannet

La prossima settimana Bethesda festeggerà il decimo anniversario dal lancio di The Elder Scrolls V: Skyrim, un gioco che ha segnato la storia dei GDR di stampo occidentale e segnato una generazione videoludica. Jannet ha deciso di rendere omaggio all'opera con un cosplay di Aela la Cacciatrice davvero eccezionale.

Per chi ha giocato a The Elder Scross V: Skyrim, Aela la Cacciatrice di certo non ha bisogno di presentazioni, in quanto è senza dubbio uno dei personaggi femminili preferiti dai giocatori. Esperta arciera e membro dei Compagni, una delle fazioni di Skyrim, Aela può essere arruolata come seguace o presa in sposa una volta completata la sua questline.

Jannetincosplay si è decisamente data da fare per il cosplay di Aela. Oltre alla grande cura per il costume, il trucco e l'equipaggiamento della cacciatrice, la cosplayer ha voluto dare un tocco in più al suo lavoro posando in sella a un cavallo, il tutto accompagnato da una scenografia che ricorda tantissimo i paesaggi rurali di Whiterun. Il risultato è eccezionale, come potrete constatare voi stessi nello scatto qui sotto.

Cambiando completamente genere, vi consigliamo i cosplay di Hinoa e Minoto di Monster Hunter Rise firmati Ruka e Hiko e il cosplay di Faye dall'anime Cowboy Bebop firmato Vanessa Venix. Non possiamo non citare poi l'originale cosplay di Ciri di The Witcher in stile orientale realizzato da Helly Valentine e il doppio cosplay di Harley Quinn e Poison Ivy di Daria_Martina e Dryoma.

Che ne pensate del cosplay di Aela la Cacciatrice da The Elder Scrolls V: Skyrim firmato janettincosplay? Fatecelo sapere nei commenti.