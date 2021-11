GTA: The Trilogy, nuove immagini delle versioni Nintendo Switch, PC, PS5 e PS4

A pochi giorni al lancio di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition il portale web di Rockstar Games si è aggiornato presentando nuove immagini tratte dalle versioni console e PC della raccolta.

Non tutti gli scatti sono del tutto inediti, ma la cosa interessante è che sono stati pubblicati da Rockstar suddivisi per piattaforma. Dunque dovrebbero rappresentare la qualità grafica delle rispettive versioni.

Trovate i nuovi screenshot delle versioni PS5, PS4, Nintendo Switch e PC di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition nelle gallerie qui sotto, suddivisi per l'appunto per piattaforma. Per quanto riguarda Xbox One e Xbox Series X|S le immagini sono identiche a quelle apparse su Xbox Store e che abbiamo riportato sulle nostre pagine pochi giorni fa.

Nintendo Switch

PS4

PS5

PC

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition sarà disponibile a partire dall'11 novembre in versione digitale. Il 7 dicembre arriverà nei negozi un'edizione fisica per le versioni PS4, Nintendo Switch e piattaforme Xbox. Nella prima metà del 2022 le remaster arriveranno anche su dispositivi mobile iOS e Android.

La raccolta include le rimasterizzazioni di GTA 3, Vice City e San Andreas tirate a lucido sia per quanto riguarda il comparto grafico che per il gameplay, grazie all'aggiunta di controlli aggiornati e piccole chicche, come la possibilità di ricominciare immediatamente una missione fallita, senza dover tornare manualmente al punto di inizio. Se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di leggere il nostro speciale dedicato a GTA: The Trilogy - The Definitive Edition con le novità più interessanti della raccolta.