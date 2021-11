GTA: The Trilogy - The Definitive Edition: nuove immagini da Xbox Store

Ormai mancano pochi giorni al lancio di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, raccolta che include le rimasterizzazioni di GTA 3, Vice City e San Andreas per PC e console di attuale generazione. Per ingannare l'attesa ecco una nuova serie di immagini, pubblicate poche ore fa da Xbox Store.

Con la speranza di poter vedere un video gameplay vero e proprio della trilogia (per ora Rockstar ha condiviso solo un breve trailer che mette a confronto i giochi originali con le remaster), per il momento dobbiamo accontentarci di sei nuovi scatti, due per ogni gioco della raccolta.

Nel frattempo Rockstar Games ha annunciato che il preload di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition è disponibile per Xbox e Nintendo Switch, mentre tra poche ore si attiverà anche su PS4 e PS5. I giocatori PC invece dovranno attendere direttamente il lancio del gioco.

Vi ricordiamo che GTA: The Trilogy - The Definitive Edition sarà disponibile per PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One e PC a partire dall'11 novembre in versione digitale. L'edizione fisica per PS4, Switch e piattaforme Xbox arriverà nei negozi il prossimo 7 dicembre.

La raccolta include le versioni rimasterizzate di tre grandi classici della serie, tirati a lucido grazie all'utilizzo dell'Unreal Engine, un nuovo sistema di illuminazione, modelli poligonati rivisti e molto altro ancora. Anche lato gameplay ci sono tante novità, come controlli in stile GTA V, la ruota di selezione per armi e delle stazioni radio e la possibilità di riavviare una missione immediatamente dopo averla fallita.