GTA: The Trilogy, trailer confronta i giochi originali con le remaster

Rockstar Games ha pubblicato il primo trailer ufficiale della GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, la raccolta che include le rimasterizzazioni di GTA 3, Vice City e San Andreas in arrivo su PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S e Xbox One il prossimo mese. Il filmato mette a confronto le remaster dei tre titoli con gli originali, mostrando dunque le differenze a livello grafico.

Dopo aver svelato la data di uscita ufficiale della Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition e i requisiti di sistema minimi e raccomandati per PC, Rockstar Games ci offre un primo assaggio di quello che possiamo aspettarci dalle remaster di questi tre grandi classici.

Il filmato conferma alcuni dei cambiamenti promessi, come la nuova illuminazione e miglioramenti degli scenari e texture in alta risoluzione, a cui si aggiungono modelli dei personaggi molto più dettagliati che in passato, il tutto senza tradire troppo lo spirito originale e inconfondibile dei tre GTA. Il filmato tuttavia non permette di farci un'idea sulle modifiche per ammodernare il gameplay promesse da Rockstar, che includono, tra le altre cose, comandi in stile Grand Theft Auto V.

