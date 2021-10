GTA: The Trilogy - Definite Edition: i requisiti per PC ufficiali

Rockstar Games ha svelato i requisiti di sistema minimi e raccomandi di GTA: The Trilogy - The Collection per PC, la raccolta che include le remaster di GTA 3, Vice City e San Andreas.

I requisiti hardware sono stati riportati sul sito ufficiale di Rockstar, assieme alla data di uscita ufficiale di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition. Sono praticamente identici a quelli apparsi in rete alla fine della scorsa settimana grazie a un noto leaker. Parliamo dunque di requisiti abbastanza accessibili, ad esempio vi basterà avere una GTX 970/RX 570 e un processore i5 6600K/Ryzen 5 2600 per rientrare in quelli consigliati, ma che curiosamente sono sensibilmente più esigenti di quelli di GTA V.

Insomma, siamo ancora in attesa di un primo video gameplay ufficiale della raccolta, ma a questo punto possiamo aspettarci effettivamente un gran bel balzo grafico per tutti e tre i titoli della GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, che come ha confermato Rockstar saranno "aggiornati per la nuova generazione con diverse migliorie come una nuova illuminazione e miglioramenti degli scenari, texture in alta risoluzione, distanze di visualizzazione superiori, comandi in stile Grand Theft Auto V".

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition

Ecco i requisiti di sistema minimi e consigliati di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition per PC:

Minimi

SO : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300

: Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300 Memoria : 8 GB

: 8 GB Grafica : NVIDIA GTX 760 da 2 GB / AMD Radeon R9 280 da 3GB

: NVIDIA GTX 760 da 2 GB / AMD Radeon R9 280 da 3GB Disco: 45 GB

Consigliati

SO : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel Core i7-6600K / AMD Ryzen 5 2600

: Intel Core i7-6600K / AMD Ryzen 5 2600 Memoria : 16 GB

: 16 GB Grafica : NVIDIA GeForce GTX 970 da 4GB / AMD Radeon RX 570 da 4GB

: NVIDIA GeForce GTX 970 da 4GB / AMD Radeon RX 570 da 4GB Disco: 45 GB

Se non lo sapevate, oggi GTA 3 compie vent'anni e per l'occasione abbiamo realizzato un ricco speciale dedicato al capolavoro Rockstar.