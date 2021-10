GTA: The Trilogy – The Definitive Edition ha una data di uscita ufficiale

Rockstar Games ha finalmente annunciato la data di uscita di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition per PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One e PC. La raccolta che include le versioni rimasterizzate di GTA 3, Vice City e San Andreas sarà disponibile a partire dall'11 novembre.

La conferma è arrivata direttamente dallo store di Rockstar Games, che potrete raggiungere a questo indirizzo, che dà dunque il via ai preorder della raccolta in versione digitale al prezzo di 59,99€ per PC. Stando alle informazioni riportate, inoltre, le versioni PS4 e per piattaforme Xbox saranno disponibili anche in edizione fisica, ma a partire dal 6 dicembre 2021, sempre al prezzo di 59,99€.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition

Di seguito la descrizione ufficiale di Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, che conferma alcune delle migliorie a grafica e gameplay emerse in un leak delle scorse settimane.

"Tre città iconiche, tre storie epiche. Gioca ai classici della trilogia originale di Grand Theft Auto che hanno definito un genere: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas, aggiornati per la nuova generazione con diverse migliorie come una nuova illuminazione e miglioramenti degli scenari, texture in alta risoluzione, distanze di visualizzazione superiori, comandi in stile Grand Theft Auto V e molte altre rifiniture che ripropongono questi classici con un nuovo livello di dettaglio".

Come già confermato in precedenza GTA: The Trilogy - The Definitive Edition sarà disponibile anche per smartphone e tablet Android e iOS durante il corso della prima metà del 2022.

