GTA: The Trilogy Definitive Edition, texture ad alta risoluzione e controlli come GTA 5?

Un presunto post apparso sul sito di Rockstar Games potrebbe aver svelato alcune delle caratteristiche di Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, tra cui spiccano texture ad alta risoluzione, draw distance aumentata e controlli simili a GTA 5.

La pagina in questione, segnalata su GTAForums, tuttavia non è raggiungibile e lo stesso vale per il link allegato nel post. Inoltre l'utente che l'ha condivisa non ha neppure postato uno screenshot che possa confermare la veridicità delle informazioni riportate. Per questo motivo vi invitiamo a prendere i dettagli che seguono con le pinze, in attesa di novità da parte di Rockstar Games.

Il presunto post afferma che le rimasterizzazioni di GTA 3, Vice City e San Andreas avranno un sistema di illuminazione rinnovato e upgrade agli scenari di gioco, texture ad alta definizione, draw distance aumentata, controlli e sistema di puntamento in stile GTA V e "molto altro ancora".

Inoltre afferma che coloro che acquisteranno Grand Theft Auto: The Trilogy - The Collection dallo store o dal launcher di Rockstar Games entro il 5 gennaio 2022 riceveranno uno sconto di 10$ sul prossimo acquisto sulla medesima piattaforma.

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition

Come accennato in precedenza, attualmente non è possibile confermare la veridicità delle informazioni riportate qua sopra. Tuttavia sono fondamentalmente in linea con i dettagli svelati da Rockstar Games quando Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition è stata annunciata ufficialmente, che per l'occasione affermava che i titoli della raccolta avrebbero vantato "grandi miglioramenti grafici e un ammodernamento del gameplay, senza inficiare il loro stile classico e inconfondibile e la loro atmosfera".

L'unico dato ufficiale per il momento è che la raccolta sarà disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch entro la fine del 2021, con le versioni iOS e Android che arriveranno nella prima metà del 2022. Di recente il noto insider Tom Henderson potrebbe aver svelato la data di uscita precisa.