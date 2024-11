GTA Trilogy Definitive Edition aggiornato alla nuova versione mostra netti miglioramenti in un video confronto

Ricorderete, probabilmente, che il lancio di GTA Trilogy Definitive Edition, ormai tre anni fa, fu funestato da problemi tecnici e una realizzazione a dir poco mediocre che fece scaturire anche numerose polemiche , pur non impedendo a Rockstar Games di vendere comunque milionate di copie.

Lo youtuber in questione si conferma uno dei più veloci a mettere bene in evidenza le differenze tra la versione originale di GTA Trilogy Definitive Edition e quella nuova, ottenibile attraverso l' update messo a disposizione nelle ore scorse , che finalmente aggiusta diversi elementi prendendoli sostanzialmente dalla versione mobile.

Come abbiamo visto, GTA Trilogy Definitive Edition ha finalmente ottenuto il grosso aggiornamento che migliora diversi aspetti tecnici di tutti e tre i giochi presenti nella raccolta e le differenze risultano evidenti in questo video confronto pubblicato da ElAnalistaDeBits.

Miglioramenti evidenti

Successivamente, la raccolta rimasterizzata è stata pubblicata anche su piattaforme mobile, e in questo caso le versioni iOS e Android sono state curate maggiormente, grazie alla rielaborazione effettuata in collaborazione con Netflix, che ha distribuito i titoli attraverso il proprio abbonamento.

Proprio dalle versioni mobile derivano le novità introdotte con questo aggiornamento alle edizioni per PC e console.

Come potete vedere nel video, le differenze principali riguardano l'aspetto grafico e in particolare il sistema di illuminazione: GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas sono ora più fedeli agli originali in termini di visione complessiva e atmosfera, ma anche più avanzati tecnologicamente rispetto a prima.

Oltre all'applicazione di nuovi filtri e nuova illuminazione, l'update ha corretto numerosi bug, introdotto nuovi effetti grafici, migliorato alcune animazioni e anche sistemato elementi di gameplay come la possibilità di correre e sparare che in precedenza non risultava possibile nella versione originale della raccolta.