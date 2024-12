Sony volle i GTA in esclusiva su PlayStation 2 per paura di Xbox

Sony volle a tutti i costi i GTA esclusivi per PlayStation 2 . Il motivo? Contrastare il più possibile Xbox, di cui aveva timore. Erano i primi anni 2.000 e la preoccupazione spinse Sony a investire nelle esclusive. A dirlo non è stato un passante qualsiasi, ma Chris Deering, l'ex presidente di PlayStation Europe , in un'intervista concessa a Gamesindustry.biz, in cui ha fatto luce sui motivi per cui PlayStation desiderava un accordo di esclusiva per GTA 3, GTA: Vice City e GTA: San Andreas.

Un accordo vincente per tutti

"Eravamo preoccupati quando abbiamo visto arrivare Xbox", ha detto Deering. "Sapevamo che le esclusive erano centrali per vincere, come accadeva a Sky TV con gli sport. Approssimandosi il Natale, quando sarebbe stata lanciata Xbox, siamo andati dai nostri editori e sviluppatori terzi preferiti e abbiamo chiesto loro: 'Che accordo ti piacerebbe stringere per mantenere il tuo gioco di prossima generazione esclusivo per PlayStation per due anni?' E uno degli accordi che stringemmo è stato quello con Take-Two per i tre giochi Grand Theft Auto. All'epoca, non era chiaro che Grand Theft Auto 3 sarebbe diventato un fenomeno simile, perché i precedenti avevano una visuale a volo d'uccello."

Deering ha aggiunto quindi che PlayStation è stata "fortunata" a stringere quell'accordo, visto come ha ripagato l'azienda. "Siamo stati molto fortunati", ha detto. "E in realtà è stata una fortuna anche per loro, perché ottennero uno sconto sul pagamento delle royalty".

Alla fine i GTA sono arrivati anche su Xbox, ma non prima di diventare i giochi più venduti della storia di PlayStation 2. San Andreas in particolare è il gioco più venduto in assoluto della console. Vice City è terzo e GTA 3 è quinto. GTA 3 e Vice City sono stati lanciati su Xbox il 4 novembre 2003, mentre San Andreas è arrivato sulla console di Microsoft nel giugno 2005.