Ai The Game Awards 2024 potrebbero esserci dei grandi annunci

A dirlo sono stati alcuni giornalisti USA. Tutto è partito da Andy Robinson di VGC, che su X ha scritto di aspettarsi "dei Game Awards DAVVERO importanti la prossima settimana". Quando gli è stato chiesto se stesse suggerendo di potenziali annunci o se la sua fosse solo un'ipotesi, Robinson ha risposto: " Non è decisamente un'ipotesi ".

Manca meno di una settimana per i The Game Awards 2024 e l'hype va montando impetuoso sotto i colpi delle voci di corridoio. Durante l'evento ci saranno sicuramente degli annunci, ma quali? Secondo alcune indiscrezioni, lo show di quest'anno potrebbe includere degli annunci particolarmente importanti .

Niente dettagli

A conferma delle sue affermazioni è arrivato Tom Warren di The Verge, che ha citato il tweet di Robinson dichiarando di aspettarsi cose simili. Purtroppo è tutto qui.

Finora si sa davvero poco su ciò che sarà annunciato durante i Game Awards, con l'organizzazione che è stata particolarmente discreta in tal senso, probabilmente per rispondere alle critiche ricevute gli scorsi anni.

Recenti fughe di notizie hanno suggerito che Hazelight Studios, lo studio di It Takes Two, potrebbe svelare il suo prossimo gioco, che dovrebbe essere chiamato Split Fiction, come emerso da una recente fuga di notizie.

Comunque sia, non manca molto per saperne di più. I Game Awards 2024 si svolgeranno infatti nella notte del 12 dicembre 2024 (da noi già il 13 dicembre). Noi di Multiplayer.it seguiremo l'evento in diretta con commenti e notizie.