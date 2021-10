New World dichiara guerra ai bot e a chi acquista il gioco da rivenditori di key

Con un post sul forum ufficiale di New World, Amazon Games ha annunciato che prenderà delle contromisure contro i bot che accumulano risorse all'interno del gioco. Inoltre gli sviluppatori disattiveranno delle key acquistate da rivenditori di terze parti, all'infuori dunque di Steam e Amazon.

Il community manager di Amazon Games spiega che per limitare il fenomeno dei bot e dei "gold farmer" disattiverà migliaia di key di New World acquistate da rivenditori di terze parti non autorizzati. Questo paradossalmente potrebbe creare, si spera in un numero di casi estremamente limitato, dei problemi anche a chi ha acquistato il gioco regolarmente su Steam e Amazon. Se siete tra gli sfortunati, gli sviluppatori invitano i giocatori a mettersi in contatto con il servizio clienti, che trovate a questo indirizzo.

New World, giocatori difendono un forte

"Abbiamo visto i vostri report che segnalano la presenza bot e di "gold farmer" nel gioco. Prendiamo questi report molto sul serio e ci teniamo a farvi sapere che stiamo lavorando per assicurarci un gameplay equo per tutti. Per questo motivo revocheremo migliaia di key che sono state ottenute in maniera fraudolenta danneggiando il gioco. Se pensate che New World sia stato rimosso dal vostro account Steam per errore, il che è una possibilità, contattateci per risolvere il problema (al link riportato sopra, ndr)."

"Come promemoria, per favore acquistate New World solo da uno dei due rivenditori autorizzati (Steam e Amazon). Questo è l'unico modo per garantire che la vostra chiave è autentica e funzioni correttamente. Non supportiamo key vendute da rivenditori di terze parti perché spesso queste sono ottenute illegalmente."

Giusto pochi giorni fa, Amazon Games ha pubblicato l'Update 1.02 di New World che risolve alcuni bug e apporta modifiche alle fazioni.