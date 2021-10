New World: server offline con l'arrivo dell'update 1.02, ecco le novità

I server di New World sono attualmente offline per una manutenzione programmata da parte di Amazon Games per il lancio dell'Update 1.02, da ora disponibile.

Come spiegato con un post sul sito ufficiale, la patch 1.02, ancora una volta, non introduce la tanto attesa funzione per il trasferimento dei personaggi tra server. Il team afferma di lavorare senza sosta ala sua implementazione e, stando alle precedenti dichiarazioni, la feature verrà introdotta entro la fine di questa settimana.

Tra le maggiori novità dell'Update 1.02 di New World troviamo modifiche al bilanciamento delle Fazioni. Nello specifico nei territori contesi tra due schieramenti, la quantità di influenza ottenuta nel tempo dagli attaccanti è stata ridotta, mentre è stata rimossa la perdita della stessa per la fazione dei difensori.

Inoltre sono stati risolti vari bug di gioco e del negozio, nonché problemi relativi all'IA di NPC e nemici. Troverete l'elenco completo dei cambiamenti dell'aggiornamento in inglese a questo indirizzo. Aggiungeremo le note ufficiali in italiano non appena verranno rese disponibili da Amazon Games.

L'update 1.02 di New World, come accennato in apertura, è attualmente disponibile per il download. La pubblicazione dell'aggiornamento è arrivata in concomitanza con una manutenzione dei server di gioco iniziata alle 12:00 di oggi, mercoledì 13 ottobre. Stando a quanto affermato da Amazon Games i server saranno offline per circa cinque ore, quindi, salvo imprevisti, sarà possibile tornare a giocare a partire dalle 17:00.

Tra le varie novità dell'aggiornamento purtroppo non sembrerebbero esserci modifiche relative al sistema delle segnalazioni, che alcuni utenti stanno sfruttando per bannare gli avversari e vincere le guerre.