PS5 si conferma la console più venduta in Spagna, FIFA 22 primo al debutto

PS5 si conferma la console più venduta in Spagna per la quarta settimana di fila, sebbene i numeri di questo successo comincino a calare, anche e soprattutto per via dei ben noti problemi di reperibilità della piattaforma next-gen Sony.

Rispetto alla classifica spagnola della settimana precedente, nel periodo dal 27 settembre al 3 ottobre PlayStation 5 ha infatti staccato Nintendo Switch per una manciata di unità, 3.700 contro 3.350, mentre la somma di Xbox Series X e Xbox Series S si è fermata a 1.200 pezzi con una netta predominanza del modello economico.

Lato software, FIFA 22 (qui la nostra recensione) ha debuttato in prima posizione, come da aspettative, vendendo però la stragrande maggioranza delle copie su PS4 e a seguire su PS5, Nintendo Switch e Xbox.

Classifica spagnola, settimana dal 27 settembre al 3 ottobre 2021