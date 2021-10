Lenovo Yoga e Lenovo Pad: caratteristiche e disponibilità dei nuovi tablet premium Lenovo

Lenovo ha ufficializzato l'arrivo sul mercato dei tablet Lenovo Yoga Tab, nelle varianti Yoga Tab 13 e Tab P115G annunciate di recente al Tech World, e ha presentato i nuovi tablet della serie Lenovo Tab P che, in arrivo a inizio 2022, andranno a completare una gamma di dispositivi mobile pensata per soddisfare le esigenze e intrattenimento di un pubblico sempre più connesso e che in gran parte usa un secondo dispositivo per accedere a internet e a funzionalità multimediali. Lenovo Yoga Tab 13 è ora disponibile a 899 euro

Lenovo Yoga Tab 11 è ora disponibile a 549 euro

Lenovo Tab P12 Pro sarà disponibile a inizio 2022 a partire da 999 euro

Lenovo Tab P11 5G sarà disponibile a inizio 2022 a partire da 649 euro

Lenovo Yoga Tab 13 Il Lenovo Yoga Tab 13 Equipaggiato con Wi-Fi 6, Qualcomm Snapdragon 870 e 8 GB di memoria LPDDR, il Lenovo Yoga Tab 13 si propone come centro multimediale premium, tanto da essere definito un "home cinema portatile", grazie a un pannello LTPS con risoluzione 2160 x 1350 e Dolby Vision HDR che riduce al minimo riflessi. Promette 12 ore di autonomia, è rivestito con in lussuoso Alcantara ed equipaggia 4 altoparlanti JBL, di cui due posizionati nella soundbar. Scheda tecnica Lenovo Yoga Tab 13 Processore: Qualcomm Snapdragon 870

Qualcomm Snapdragon 870 Sistema operativo: Android 11

Android 11 Display: multi-touch LPTS 13 pollici a 60 Hz, risoluzione 2160 x 1350, gamma sRGB 100%, 400 nit

multi-touch LPTS 13 pollici a 60 Hz, risoluzione 2160 x 1350, gamma sRGB 100%, 400 nit Memoria: 8 GB (LPDDR5)

8 GB (LPDDR5) Storage: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Audio: 3 microfoni, 4x altoparlanti JBL (2x 1.5 W, 2x 2 W), Dolby Atmos

3 microfoni, 4x altoparlanti JBL (2x 1.5 W, 2x 2 W), Dolby Atmos Connettività: WiFi 6, Bluetooth 5.2, Micro-HDMI, USB Type-C (power delivery, audio e DisplayPort 1.4)

WiFi 6, Bluetooth 5.2, Micro-HDMI, USB Type-C (power delivery, audio e DisplayPort 1.4) Fotocamera: 8 MP RGB + TOF

8 MP RGB + TOF Sensori: accelerometro, sensore luce ambientale, E-Compass

accelerometro, sensore luce ambientale, E-Compass Batteria: 10000 mAh (min.), ricarica rapida 30 W

10000 mAh (min.), ricarica rapida 30 W Peso: 830 g

830 g Dimensioni: 293.35 x 203.98 x 6.2-23.9 mm

293.35 x 203.98 x 6.2-23.9 mm Prezzo consigliato: a partire da 899 euro

Lenovo Yoga Tab 11 Lenovo Yoga Tab 11 Basato sul processore octa-core Mediatek Hello G90T e disponibile anche in versione con connettività LTE, lo Yoga Tab 11 ha funzionalità multimediali avanzate, Dolby Vision incluso, ma guarda anche allo studio grazie alla combinazione di penna e pannello IPS con risoluzione 2K, filtro luce blu con certificazione TÜV Rheinland e tecnologia Touch Display Driver Integration. Scheda tecnica Lenovo Yoga Tab 11 Processore: MediaTek Helio G90T (WiFi o LTE)

MediaTek Helio G90T (WiFi o LTE) Sistema operativo: Android 11

Android 11 Display: multi-touch LCD TDDI 13 pollici a 60 Hz, risoluzione 2000 x 1200, 400 nit

multi-touch LCD TDDI 13 pollici a 60 Hz, risoluzione 2000 x 1200, 400 nit Memoria: 4 GB / 8 GB (LPDDR4)

4 GB / 8 GB (LPDDR4) Storage: 128 (4 GB) / 256 GB (8 GB)

128 (4 GB) / 256 GB (8 GB) Audio: 2 microfoni, 4x altoparlanti JBL (2x 1 W, 2x 2 W), Dolby Atmos

2 microfoni, 4x altoparlanti JBL (2x 1 W, 2x 2 W), Dolby Atmos Connettività: WiFi 5, Bluetooth 5.0, Micro-HDMI, USB Type-C 2.0 (dati), USB Type-C (cuffie)

WiFi 5, Bluetooth 5.0, Micro-HDMI, USB Type-C 2.0 (dati), USB Type-C (cuffie) Fotocamera: frontale 8 MP RGB + TOF / posteriore 8 MP auto-focus

frontale 8 MP RGB + TOF / posteriore 8 MP auto-focus Sensori: accelerometro, sensore luce ambientale, giroscopio

accelerometro, sensore luce ambientale, giroscopio Batteria: 7500 mAh (min.), ricarica 20 W

7500 mAh (min.), ricarica 20 W Peso: 655 g

655 g Dimensioni: 256.84 x 169.02 x 7.8-8.3 mm

256.84 x 169.02 x 7.8-8.3 mm Prezzo consigliato: a partire da 549 euro

Lenovo Tab P12 Pro Il Lenovo Tab P12 Pro Il Lenovo Tab P12 Pro, disponibile sia in versione Wi-Fi che 5G, è pensato in funzione della produttività a partire dallo schermo touch AMOLED 16:10 da 12.6 pollici, di tipo S-Stripe RGB, abbinato alla nuova Lenovo Precision Pen 3. Inoltre è leggero, con un 1 Kg di peso complessivo che comprende una batteria da 10200 mAh con ricarica rapida da 45 W, ed è sottile con 5.63 millimetri di spessore abbinati ovviamente alle cornici minimali di uno schermo che guarda anche al casual gaming, con un refresh di 120 Hz. Scheda tecnica Lenovo Tab P12 Pro Processore: Qualcomm Snapdragon 870

Qualcomm Snapdragon 870 Sistema operativo: Android 11

Android 11 Display: multi-touch AMOLED 12.6 pollici a 120 Hz, risoluzione 2650 x 1600, gamma NTSC 107%, 600 nit

multi-touch AMOLED 12.6 pollici a 120 Hz, risoluzione 2650 x 1600, gamma NTSC 107%, 600 nit Memoria: 6 GB / 8 GB (LPDDR5)

6 GB / 8 GB (LPDDR5) Storage: 128 (6 GB) / 256 GB (8 GB)

128 (6 GB) / 256 GB (8 GB) Audio: 2 microfoni, 4x altoparlanti JBL, Dolby Atmos

2 microfoni, 4x altoparlanti JBL, Dolby Atmos Connettività: WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C 3.1, Pogo Pin a 4 punti, micro-SD

WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C 3.1, Pogo Pin a 4 punti, micro-SD Fotocamera: frontale 8 MP fuoco fisso + TOF / posteriore 5 MP grandangolare e 13 MP auto-focus

frontale 8 MP fuoco fisso + TOF / posteriore 5 MP grandangolare e 13 MP auto-focus Sensori: accelerometro, sensore luce ambientale, giroscopio, P-Sensor, E-Compass, Hall Sensor

accelerometro, sensore luce ambientale, giroscopio, P-Sensor, E-Compass, Hall Sensor Batteria: 10200 mAh (tip.), ricarica rapida 45 W

10200 mAh (tip.), ricarica rapida 45 W Peso: 565 g

565 g Dimensioni: 285.61 x 184,53.02 x 5.63 mm

285.61 x 184,53.02 x 5.63 mm Prezzo consigliato: a partire da 999 euro

Lenovo Tab P11 5G Il Lenovo Tab P11 5G Pensato per combinare lavoro, gioco e studio, il Lenovo Tab P11 5G impacchetta in un piccolo chassis ultraportatile Snapdragon 750G 5G, connettività avanzata, schermo IPS 2K con certifica TÜV Rheinland, 4 altoparlanti JBL, controlli gestuali e funzionalità di sfocatura dello sfondo per la fotocamera. Inoltre è disponibile anche con pacchetti opzionali che includono tastiera e Lenovo Precision Pen 2. Scheda tecnica Lenovo Tab P11 5G Processore: Qualcomm Snapdragon 750G (5G < 6 GHz)

Qualcomm Snapdragon 750G (5G < 6 GHz) Sistema operativo: Android 11

Android 11 Display: LCD 11 pollici a 60 Hz, risoluzione 2000 x 1200, gamma NTSC 70%, 400 nit

LCD 11 pollici a 60 Hz, risoluzione 2000 x 1200, gamma NTSC 70%, 400 nit Memoria: 6 GB / 8 GB (LPDDR4)

6 GB / 8 GB (LPDDR4) Storage: 128 (6 GB) / 256 GB (8 GB)

128 (6 GB) / 256 GB (8 GB) Audio: 2 microfoni, altoparlanti JBL, Dolby Atmos

2 microfoni, altoparlanti JBL, Dolby Atmos Connettività: WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB Type-C 3.1, Pogo Pin a 4 punti, micro-SD

WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB Type-C 3.1, Pogo Pin a 4 punti, micro-SD Fotocamera: frontale 8 MP fuoco fisso + TOF / 13 MP auto-focus

frontale 8 MP fuoco fisso + TOF / 13 MP auto-focus Sensori: accelerometro, sensore luce ambientale, GPS

accelerometro, sensore luce ambientale, GPS Batteria: 7700 mAh (tip.), ricarica rapida 45 W

7700 mAh (tip.), ricarica rapida 45 W Peso: 520 g

520 g Dimensioni: 258 x 163 x 7.9 mm

258 x 163 x 7.9 mm Prezzo consigliato: a partire da 649 euro