Call of Duty: Vanguard diventerà una trilogia? Già pronte due storie per eventuali sequel

Call of Duty: Vanguard potrebbe essere il primo capitolo di una trilogia. O perlomeno questo è quanto ha suggerito la scrittrice Sam Maggs in una recente intervista, in cui afferma che sono sostanzialmente sono già pronte altre due storie per degli eventuali sequel.

In un'intervista con VGC, la Maggs spiega che per lo sparatutto di Sledgehammer Games lei e gli altri scrittori incaricati per la sceneggiatura si sono posti l'obiettivo di realizzare dei personaggi con il potenziale per diventare delle icone della serie.

"Abbiamo iniziato il lavoro di scrittura dicendo "come facciamo a rendere iconici i personaggi di Call of Duty?", perché non ce ne sono nella serie al momento. Sai, quando pensi a un gioco come Halo, pensi a Master Chief, ma quando pensi a Call of Duty non ci sono personaggi di spicco", afferma la scrittrice, aggiungendo che sono pronte altre due storie per altrettanti eventuali sequel di Call of Duty: Vanguard.

"E quindi abbiamo pensato a una cosa come "chi potrebbero essere i nostri personaggi principali di Call of Duty?", perché vogliamo realizzare Vanguard 2 e 3, abbiamo due altre storie che vogliamo raccontare con questi personaggi. Quindi speriamo, se le persone li apprezzeranno tanto quanto noi, di poter continuare a raccontare le storie di queste persone e di renderli una sorta di rappresentati di questa era di Call of Duty." Alle parole della Maggs, segue il commento dello scrittore Tochi Onyebuchi, che sostanzialmente conferma le informazioni condivise dalla sua collega: "Quell'informazione, per la cronaca, è un'esclusiva del Comic Con. Non lo abbiamo mai detto pubblicamente prima d'ora."

Polina Petrova, una dei protagonisti di Call of Duty: Vanguard

A parte il filone Modern Warfare, la maggior parte dei Call of Duty hanno trame e personaggi slegati tra di loro o hanno dei collegamenti non troppo profondi come Black Ops. Partendo da questo presupposto, un'eventuale trilogia di Vanguard in grado di espandere le storie dei suoi protagonisti potrebbe rivelarsi una soluzione quantomeno interessante.

Call of Duty: Vanguard sarà disponibile a partire dal 5 novembre per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Nel frattempo Activision si prepara ad annunciare i dettagli sulla modalità Zombies, con un primo teaser che svela la presenza di demoni.