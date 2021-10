The Last of Us, la serie TV: nuove foto di Pedro Pascal e del set

La serie TV di The Last of Us si mostra con alcune nuove foto di Pedro Pascal nei panni di Joel e del set di Boston che verrà utilizzato per le riprese dello show, spuntate sui social nelle ultime ore.

Dopo il primo scatto ufficiale per la serie HBO di The Last of Us, che mostrava i due protagonisti di spalle, prepariamoci senz'altro a vedere altri materiali del genere e foto "rubate" nelle prossime settimane.

La curiosità nei confronti di questa trasposizione live action del titolo targato Naughty Dog, del resto, è tanta e sarà dura attendere il debutto ufficiale sulle piattaforme HBO, previsto per la seconda metà del 2022.

Il look di Pascal nei panni di Joel riprende in maniera molto fedele quanto visto nel gioco, come da aspettative, e immaginiamo sarà lo stesso per Bella Ramsey, la giovane interprete di Ellie.

Appare inoltre straordinario il lavoro effettuato per le scenografie, con una Boston post-apocalittica davvero convincente, invasa in primo luogo da una natura che si è ripresa i suoi spazi e in seconda battuta dagli Infetti.