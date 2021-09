The Last of Us, primo scatto della serie TV HBO con Pedro Pascal e Bella Ramsey

Le celebrazioni per il The Last of Us Day si sono concluse, con Naughty Dog che sul finale ha offerto un piccolo assaggio dell'attesissima serie TV di HBO di The Last of Us, con la prima immagine ufficiale con Joel ed Ellie, interpretati rispettivamente da Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Il primo scatto dell'adattamento live-action del titolo Naughty Dog immortala i due protagonisti dello show mentre osservano dalla distanza i resti di un aereo di linea precipitato. Purtroppo non possiamo vedere in volto i due personaggi, ma quantomeno l'immagine svela una grande cura nei dettagli per quanto riguarda gli abiti e gli zaini, praticamente identici a quelli delle controparti virtuali.

Del resto nel progetto è in coinvolto Neil Druckmann, il co-presidente di Naughty Dog nonché il creative director e lead writer di The Last of Us, che si è occupato della sceneggiatura ed è uno dei cinque registi che stanno dirigendo l'adattamento live-action di HBO.

La serie TV di The Last of Us è la prima produzione televisiva di PlayStation Productions, studio formato da Sony per adattare i giochi esclusivi dei suoi first party in opere per il grande e piccolo schermo. Pedro Pascal (The Mandalorian) sarà Joel, mentre Bella Ramsey (Game of Thrones) sarà Ellie. La serie dovrebbe coprire gli eventi del primo The Last of Us. La data finale della produzione è fissata giugno 2022, a cui seguirà la messa in onda della prima stagione in anteprima su HBO.