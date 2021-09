The Last of Us, serie TV HBO: Neil Druckmann di Naughty Dog tra i registi

Neil Druckmann, il co-presidente di Naughty Dog nonché il creative director e lead writer di The Last of Us, è uno dei registi della serie TV HBO.

La conferma è arrivata grazie a un documento inviato da HBO alla Director Guild of Canada, dove Druckmann viene menzionato come uno dei cinque director dell'attesa serie TV di The Last of Us, assieme alla produttrice Jasmila Zbanic, il regista Peter Hoar, lo showrunner Craig Mazin e Kantemir Balagov, il regista russo che ha diretto il primo dei dieci episodi previsti per la prima stagione.

Il coinvolgimento di Druckmann nella serie TV di The Last of Us era noto da tempo, ma solo come sceneggiatore e produttore esecutivo. A quanto pare dunque il co-presidente di Naughty Dog ora avrà maggior voce in capitolo nella produzione, il che di certo farà sicuramente felici i fan dei titoli Naughty Dog.

La serie TV di The Last of Us è la prima produzione televisiva di PlayStation Productions, studio formato da Sony per adattare i giochi esclusivi dei suoi first party in opere per il grande e piccolo schermo. Pedro Pascal (The Mandalorian) sarà Joel, mentre Bella Ramsey (Game of Thrones) sarà Ellie. La serie dovrebbe coprire gli eventi del primo The Last of Us. La data finale della produzione è fissata giugno 2022, a cui seguirà la messa in onda della prima stagione in anteprima su HBO.