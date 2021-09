The Good Life ha una data di uscita, finalmente, annunciata con trailer

The Good Life si è fatto attendere a lungo, ma ha finalmente una data di uscita fissata, annunciata dal team White Owls di SWERY con il nuovo trailer che potete vedere in questa pagina: il gioco arriverà il 15 ottobre 2021 su PC e console.

Dopo svariati posticipi, l'ultimo dei quali annunciato proprio questa estate all'Indie Live Expo 2021, dove il gioco era tornato a mostrarsi, abbiamo infine una data fissata per l'arrivo della nuova e attesa produzione di Hidetaka "Swery" Suehiro, director e sceneggiatore di giochi finora alquanto particolari.

Si tratta dell'autore di Deadly Premonition, D4: Dark Dreams Don't Die e The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories, tra gli altri, dunque possiamo aspettarci diverse stranezze anche da The Good Life, nonostante l'aspetto del gioco all'apparenza sembri meno fuori dagli schemi rispetto agli altri.

In verità, sotto la facciata da tranquillo RPG "life sim adventure" si cela qualcosa di molto più bizzarro: la storia racconta di Naomi, una fotografa di New York che si ritrova in un paese della campagna inglese, Rainy Woods, per cercare di sbarcare il lunario lavorando per il giornale locale, The Morning Bell.

Quello che sembra un lavoro normalissimo, fin troppo banale, si scopre invece essere qualcosa di molto intrigante e anche inquietante, visto che l'apparentemente tranquilla cittadina sembra sia teatro di parecchi misteri, che la nostra Naomi dovrà risolvere con le sue indagini.

Oltre a cercare di scoprire cosa si cela dietro queste stranezze, come il fatto che la città di notte si spopola di esseri umani e si riempie di cani e gatti, dovrà anche occuparsi di coltivare piante, preparare ricette e scattare foto, tutto per cercar di ripagare gli ingenti debiti in cui è precipitata. The Good Life è in arrivo su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e giocabile anche su PS5 e Xbox Series X|S.