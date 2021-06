The Good Life rinviato, come svelato dal trailer dell'Indie Live Expo 2021

In occasione dell'Indie Live Expo 2021, la White Owls di Swery51 ha pubblicato un nuovo trailer di The Good Life, per mostrare il gioco in azione in una forma semi definitiva e per annunciare che è stato rinviato all'autunno del 2021.

Sostanzialmente nel filmato vengono svelate alcune delle peculiarità del gameplay, come la fotografia, l'esplorazione e... il mistero. In effetti nel video c'è una strana sequenza che suggerisce quale sia il tema di fondo dell'intera opera. Volendo è anche un'anticipazione, quindi premete il tasto play a vostro rischio e pericolo.

The Good Life racconta la storia della fotografa Naomi Hayward che, per conto del giornale The Morning Bell, si reca nel villaggio di Rainy Woods per scoprirne i misteri. Cosa si nasconderà dietro a un posto definito "il più felice del mondo"? Perché gli abitanti sono tutti così allegri e disponibili? Perché si trasformano in cani e gatti durante la notte?

Anche Naomi subirà gli effetti dell'incantesimo di Rainy Woods e potrà utilizzare i suoi nuovi poteri animali per trovare ciò che cerca... e magari appianare i suoi molti debiti che rischiano di trascinarla a fondo.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che The Good Life è in sviluppo per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Sarà giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X e S. Come già detto, l'uscita è prevista per questo autunno, in ritardo rispetto a quanto precedentemente annunciato. Il gioco ha anche un nuovo publisher: Playism.