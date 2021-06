Cyberpunk 2077: anche il libro Trauma Team in italiano è buggato

Un nostro amato lettore, Gianni Cardone, ci ha segnalato che anche il libro Trauma Team in italiano di Cyberpunk 2077 è buggato: alcune delle pagine sono infatti in spagnolo.

Probabilmente chi lo ha realizzato ha curato entrambe le edizioni e non ha sostituito correttamente tutti i testi in quella nostrana, mandando in tipografia questo piccolo pasticcio. Vediamo qualche immagine esplicativa, inviataci sempre dal buon Gianni:

Alcune pagine del libro sono in spagnolo

Altro spagnolo per tutti

Noi amiamo la Spagna

Purtroppo difficilmente il libro potrà essere patchato. Quindi chi lo ha acquistato dovrà probabilmente tenerselo così com'è. Al limite può provare a contattare l'editore per vedere se nel frattempo il problema è stato risolto e sono stati prodotti dei libri sostituitivi (considerate che Trauma Team è disponibile da qualche mese). Oppure può tenersi il libro buggato e sperare che un giorno diventi un oggetto da collezione che lo renda estremamente ricco.