Vertigo, il trailer della nuova avventura ispirata all'opera di Alfred Hitchcock

Vertigo è la nuova avventura sviluppata da Pendulo Studios, basata sull'omonima opera diretta da Alfred Hitchcock e presentata al Guerrilla Collective con un primo, interessante trailer.

Autori di Blacksad: Under the Skin e di diverse altri titoli, gli sviluppatori del team spagnolo porteranno il loro nuovo progetto su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch nel corso di quest'anno.

Protagonista di Vertigo è lo scrittore Ed Miller, che sopravvive a un incidente mortale sul Bixby Canyon a differenza di sua moglie e sua figlia. Nessuno però trova i loro corpi, come se non fossero mai esistite.

L'evento traumatizza l'uomo, che comincia a soffrire di forti vertigini e si sottopone a terapia per ricostruire cos'è davvero accaduto quel giorno, in un angosciante viaggio nella mente umana.