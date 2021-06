Halo Infinite: 343 Industries ha smentito le ultime indiscrezioni sul gioco

Brian Jarrard, il Community Director di 343 Industries, ha apertamente preso in giro su Twitter le ultime indiscrezioni riguardanti Halo Infinite, di fatto smentendole, o quantomeno smorzandole.

Leggiamo cos'ha scritto Jarrad: "Ho sempre amato il periodo dell'E3 per l'energia che pervade tutti i membri dell'industria, al lavoro per mostrare le loro ultime opere, e per l'eccitazione dei videogiocatori desiderosi di scoprire le ultime novità. Mi divertono tantissimo, facendomi spesso fare delle grosse risate, anche le speculazioni collettive sulle indiscrezioni e le predizioni di presunti insider."

Non è difficile vedere nel tweet un riferimento diretto alle ultime voci di corridoio riguardanti Halo Infinite, in particolare ad alcune cose riportare da Jeff Grubb e dalle informazioni di una presunta fonte interna diffuse da coalteastwood.

Per avere il quadro completo della situazione, non ci resta che attendere la settimana prossima, quando tutti i nodi verranno al pettine e ci saranno gli eventi dell'E3 2021, compreso quello di Microsoft previsto per domenica, dove si parlerà largamente di Halo Infinite.