Elden Ring: Geoff Keighley suggerisce che sarà presentato alla Summer Games Fest

Il giornalista Geoff Keighley ha pubblicato un tweet abbastanza sibillino che suggerisce la presenza di Elder Ring alla Summer Games Fest, almeno stando all'interpretazione data dai fan più accaniti della software house giapponese e ai suoi seguaci più convinti.

Il tweet di Keighley contiene solo un meme, la classica GIF animata con scritta, in cui si può vedere un piccolo panda che prova a scappare da una gabbia. Nella parte bassa dell'animazione si può leggere "I will break free!" (trad. sarò libero).

Il riferimento è abbastanza difficile da decifrare se non si conoscono i trascorsi di Keighley. Durante gli ultimi The Game Awards, risalenti a dicembre 2020, non mostrò niente del gioco di FromSoftware pur avendolo menzionato sul palco e fu quindi messo in una prigione ideale dai videogiocatori delusi. Il meme si riferisce quindi alla sua liberazione, dovuta alla probabile presenza di Elden Ring alla Summer Game Fest.

Keighley in prigione

La presenza di Elden Ring alla Summer Games Fest è stata suggerita anche dall'immancabile Jeff Grubb, che ha anche risposto al tweet di Keighely facendogli un occhiolino ideale d'intesa. Che dire? Speriamo che ci sia davvero, così da vedere finalmente il gioco in azione.