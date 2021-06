Elden Ring presentato alla Summer Games Fest, per Jeff Grubb

Secondo il giornalista Jeff Grubb, l'attesissimo Elden Ring sarà presentato durante la Summer Games Fest del 10 giugno, l'evento condotto dal giornalista Geoff Keighley. Più precisamente Grubb ha detto che "Elden Ring è in mano a Keighley", facendo capire quando secondo lui potremo finalmente vedere la nuova fatica di FromSoftware. Per il resto non ha aggiunto dettagli in merito, quindi non ci resta che attendere qualche giorno per sapere se ha ragione o se ha raccontato il falso (magari perché mal informato).

Elden Ring è stato annunciato ormai diversi anni fa, all'E3 2019, e da allora non si è visto più nulla del gioco. Più precisamente, non si è ancora visto proprio niente, dato che all'epoca fu mostrato solo un teaser in computer grafica per pubblicizzare la collaborazione con Martin, lo scrittore di "Le Cronache del Ghiaccio e dl Fuoco".

Difficile dire che gioco sarà Elden Ring. Le voci parlano di un open world con meccaniche soulslike, ma per adesso non c'è niente di confermato. Speriamo che l'E3 2021, o quantomeno il periodo estivo, sia il momento giusto per vederlo in azione, così da renderci conto di cosa si parla. Per adesso Elden Ring rimane annunciato per PC, PS4 e Xbox One, ma immaginiamo che ormai uscirà anche su PS5 e Xbox Series X e S.