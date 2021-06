Ratchet & Clank Rift Apart: pre-load su PS5 disponibile da ora per il download

Ratchet & Clank Rift Apart sarà disponibile tra circa una settimana ma i giocatori che hanno optato per la prenotazione della versione digitale (o che prenoteranno il gioco entro il D1) hanno già ora la possibilità di eseguire il download del pre-load dal PlayStation Store su PS5.

Ratchet & Clank Rift Apart, in questo momento, pesa 33.618 GB, ma è possibile che entro l'uscita vengano rilasciati degli update per questa esclusiva PS5. Vi conviene quindi verificare di aver abbastanza spazio ed eseguire il download del gioco di Insomniac Games.

Ratchet & Clank Rift Apart

Vi ricordiamo anche che Insomniac ha svelato i trofei del gioco PS5, Platino compreso. Sapevamo già che Ratchet & Clank Rift Apart non sarà un gioco particolarmente complesso da platinare, ma ci saranno comunque vari livelli di difficoltà e una sorta di modalità Nuova Partita +.

Infine, se siete grandi fan del gioco vi consigliamo di leggere il nostro speciale: Ratchet & Clank: Rift Apart, tra narrazione e animazione, nel quale vi spieghiamo "Cosa aspettarsi dalla trama di Rift Apart? Per prima cosa qualche collegamento a Into the Nexus (arrivato in Italia solo come Nexus), capitolo del 2013 per PlayStation 3: il gioco si chiudeva con i due protagonisti nel museo di Storia Intergalattica osservare il Dimensionatore distrutto, lo stesso gadget che viene rubato da Nefarious all'inizio di Rift Apart."