Conglomerate 451: Overloaded disponibile per PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Lo sviluppatore italiano 34BigThings ha annunciato di aver pubblicato il port per PS4, Xbox One e Nintendo Switch di Conglomerate 451: Overloaded, gioco di ruolo con elementi roguelike sviluppato dallo studio italiano RuneHeads.

Conglomerate 451: Overloaded è un gioco di ruolo in prima persona con elementi gestionali, le cui mappe generate proceduralmente. Il gameplay è basato su combattimento a turni ed esplorazione.

Valerio Di Donato, il CEO di 34BigThings, ha dichiarato in merito: "Siamo felicissimi di pubblicare il port di Conglomerate 451: Overloaded per PS4, Xbox One e Nintendo Switch, per offrire a più giocatori la possibilità di vivere questo gioco di ruolo futuristico creato dai talentuosi amici di RuneHeads."

Matteo Sciutteri, il CEO di RuneHeads, ha ribadito la soddisfazione comune: "Sin dall'inizio la nostra idea era quella di portare Conglomerate 451 a più giocatori possibili: abbiamo progettato il gioco pensando anche al lanio su console. Collaborare con 34BigThings ci ha dato la possibilità di raggiungere l'obiettivo e adesso Conglomerate 451: Overloaded è disponibile per chiunque voglia giocarci sulla sua console."

Considerate che Conglomerate 451: Overloaded è giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X e S ed è disponibile da tempo per PC. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Conglomerate 451.