Immortals Fenyx Rising: update 1.3.4 disponibile, ecco i cambiamenti

Ubisoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Immortals Fenyx Rising, precisamente l'update 1.3.4. Questa patch si occupa di migliorare, secondo quanto segnalato dagli sviluppatori tramite il forum ufficiale, la stabilità del gioco, le performance e di correggere alcuni bug. Vediamo quindi tutti i dettagli.

Ecco le correzioni dell'update 1.3.4 di Immortals Fenyx Rising per le "Missioni":



Risolto un problema per cui la missione "Go Do Hero Things" non veniva completata.

Risolto un problema per cui la missione "Go Do Hero Things" non procedeva alla missione "Nest Egg".

Risolto un problema per cui la sconfitta di Cerberus nel caveau del Segugio di Ade non veniva registrata.

Risolto un problema per cui un filmato in "Bolt from the Blue" che non si attivava.

"A New God" - Risolto un problema per cui un muro invisibile impediva il completamento della "Trial of Zeus".

"The Lost Gods" - Risolto un problema per cui Demetra si generava sotto terra durante "Gardenian of the Guarden. Wait. What?".

"The Lost Gods" - Risolto un problema per cui il personaggio del giocatore non poteva interagire con Poseidone durante le missioni "Powerful as the Waves, Dumb as a Rock" e "The Other, Other Brother"

Immortals Fenyx Rising

Per quanto riguarda il Gameplay, invece:



Risolto il problema per cui il Frammento Fuso non veniva concesso quando lo si raccoglieva nell'"Arena dell'agilità".

Risolto un problema per cui il Paramento degli Horai mancava dall'inventario

Per quanto riguarda il DLC The Lost Gods, l'update 1.3.4 di Immortals Fenyx Rising introduce:



Risolto un problema per cui le essenze smettevano di funzionare dopo un certo tempo.

Risolto il problema per cui il personaggio del giocatore nuotava improvvisamente su e giù nelle grandi cascate che si trovano nella regione di Borea.

Risolto un problema per cui l'obiettivo Opportunista veniva assegnato troppo presto.

Risolto un problema per cui la difficoltà aumentava troppo velocemente.

Risolto il problema per cui i nemici si generavano prematuramente, dopo essere stati sconfitti nello stesso ciclo di giorni di gioco.

Infine, è stata introdotta la seguente correzione per la versione PC del gioco: Risolto il problema per cui il gioco si bloccava quando si spostava la finestra da un monitor all'altro in modalità finestra. Vi segnaliamo infine che Ubisoft è soddisfatta delle vendite, soprattutto su Switch.