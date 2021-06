Stadia: la beta di Ubisoft+ si espande anche in Europa, ma schiva l'Italia

Stadia ha annunciato che la beta di Ubisoft+ è stata espansa a dei nuovi paesi, compresi alcuni europei. Purtroppo l'Italia è stata completamente schivata, quindi non ci resta che aspettare un altro po' per poter godere delle gioie di questa collaborazione.

Quindi, dopo gli USA, ora la beta di Ubioft+ per Stadia è disponibile in Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Belgio e Svizzera. Chi abita in questi paesi avrà subito accesso a diversi giochi di Ubisoft+, che sono compresi nel prezzo dell'abbonamento.

Titoli Ubisoft su Stadia

Oltre a ciò, Ubisoft ha deciso di portare dei nuovi giochi su Stadia, in particolare Rainbow Six Siege, già disponibile. In futuro arriveranno anche giochi più recenti, come Far Cry 6, che sarà disponibile dal 7 ottobre 2021.

I giochi di Ubisoft aggiunti a Stadia sono: Assassin's Creed Black Flag, Assassin's Creed Rogue, Assassin's Creed III Remastered, Far Cry 4, Far Cry Primal, Far Cry Blood Dragon, Rayman Legends, Child of Light e Rainbow Six Siege.