Questa T-shirt a tema PS5 costa più della console stessa, è firmata Balenciaga

Balenciaga, famosa linea di abbigliamento, ha proposto una T-shirt a tema PS5 che costa più della console stessa. Sembra quasi assurdo, ma è proprio così. Come potete vedere poco sotto, la maglietta è molto semplice e, sulla parte frontale, riporta il logo PS5, il logo PS e la scritta "nov 2020", ovvero la data di uscita, oltre ai simboli dei tasti frontali del controller sulla manica sinistra.

Il prezzo di questa t-shirt a tema PS5 è di 675 dollari. Vi ricordiamo che la console di Sony, a prezzo di listino, costa 499 dollari. È un po' ironico che una maglietta di PS5 costi più della console stessa, ma Balenciaga può chiaramente permettersi imporre certi prezzi per i propri prodotti. Sottolineiamo inoltre che non si tratta affatto della maglietta più costosa della linea. Ci sono altre t-shirt che arrivano anche a 750 dollari.

Ecco la t-shirt a tema PS5

Se però siete in cerca di qualcosa di diverso, sappiate che è disponibile anche una felpa, sempre a tema PS5, che costa 875 dollari. Alcuni bagarini hanno venduto la propria PS5 a prezzi inferiori, probabilmente.

Vi ricordiamo che PS5 è sì difficile da trovare, ma non per questo non vengono prodotte molte console: PS5 è la console più venduta nel Regno Unito nel 2021, sopra a Nintendo Switch.