Guardiani della Galassia di Eidos Montreal sarà annunciato all'E3 per Jason Schreier

La presenza di Square Enix all'E3 2021 si è definita maggiormente proprio in queste ore, con la data della conferenza dedicata al publisher nipponico, che a quanto pare sarà incentrata soprattutto sul nuovo gioco dei Guardiani della Galassia da parte di Eidos Montreal, secondo Jason Schreier.

Il giornalista di Bloomberg, sempre molto ben informato sui fatti interni all'industria videoludica, aveva già parlato di questo progetto già nel 2017, ma da allora non ci sono stati annunci da parte di Square Enix, dunque non sappiamo valutare al momento la veridicità dell'informazione. Considerando che quando Jason Schreier si sbilancia in questo modo su qualcosa di specifico è perché ha delle solide informazioni dietro, possiamo però prendere con una certa sicurezza l'informazione, in attesa ovviamente della presentazione vera e propria.



Avevamo parlato dei Guardiani della Galassia da parte di Square Enix anche qualche giorno fa, in questo caso con il rilancio del rumor da parte di Jeff Grubb. Si tratterebbe, dunque, di un'ulteriore collaborazione tra il publisher nipponico e Marvel, dopo il Marvel's Avengers di Crystal Dynamics.

Guardians of the Galaxy dovrebbe essere in sviluppo presso Eidos Montreal, cosa che dimostrerebbe in pratica come entrambi i team occidentali di maggiore spessore in Square Enix siano impegnati in progetti legati a Marvel, lasciando dunque al momento Tomb Raider e Deus Ex in pausa.

Schreier fa anche notare come non si faccia menzione di Final Fantasy XVI nel programma di Square Enix all'E3 2021, con la probabilità che questo possa essere piazzato in un evento su PS5 successivo. La conferenza Square Enix all'E3 prevede invece la presenza di Babylon's Fall, l'espansione Wakanda con Black Panther per Marvel's Avengers, un approfondimento su Life is Strange: True Colors e appunto un misterioso gioco Eidos Montreal da annunciare.